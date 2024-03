Este é o panorama do tempo para a cidade de Guaíba (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 18°C e 32°C graus °C, com dias quentes e ensolarados. Na quarta-feira, o índice UV será de 11, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. Não há previsão de chuvas, mas a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo típico de outono, com temperaturas agradáveis durante o dia e mais frio durante a noite.