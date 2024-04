Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Guaíba (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 33°C, com sensação térmica oscilando entre 19°C e 34°C. Teremos sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e na noite, além de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O vento sopra predominantemente do Leste-Sudeste e do Sul-Sudeste, com velocidades entre 1 km/h e 21 km/h. O índice UV estará alto, variando entre 6,4 e 12. A umidade relativa do ar varia entre 49% e 100%, deixando o dia com sensação de abafado. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!