Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Gravataí (RS) para a próxima semana. Durante os dias 4 a 8 de março de 2024, que correspondem ao verão, a temperatura variará entre 18°C e 32°C. Os dias serão marcados por sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite, exceto no dia 5 de março, que não há previsão de chuva. Fique por dentro das condições do tempo e prepare-se para os dias quentes e úmidos que estão por vir.