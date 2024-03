Confira a previsão do tempo para a cidade de Gravataí (RS) nos próximos dias! Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 17°C e 32°C, com destaque para o dia 28/3 (max. 32°C e min. 21°C). Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar oscilará entre 49% e 94%. Esteja preparado para enfrentar o tempo quente e úmido do outono na região!