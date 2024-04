Este artigo apresentou as previsões do tempo para a cidade de Gravataí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 20°C e 33°C, com dias de sol e algumas nuvens, além de possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se adequadamente!