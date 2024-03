Este é o panorama do tempo para a cidade de Gravataí (RS) na próxima semana. Durante os dias 18/3/2024 a 22/3/2024, teremos temperaturas variando entre 20°C e 31°C no verão e entre 17°C e 27°C no outono. O tempo será marcado por sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite, com exceção do dia 22/3/2024, que terá uma probabilidade menor de chuva. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol e da chuva!