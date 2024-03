Este é o panorama do tempo para a cidade de Goiânia (GO) na próxima semana. Nos dias 18/3/2024 e 19/3/2024, durante o verão, a temperatura irá variar entre 23°C e 33°C. Já no dia 20/3/2024, também no verão, a temperatura irá variar entre 23°C e 32°C. No dia 21/3/2024, já no outono, a temperatura irá variar entre 21°C e 33°C, enquanto que no dia 22/3/2024, também no outono, a temperatura irá variar entre 20°C e 28°C. Fique por dentro das condições do tempo para se preparar para o que vem por aí.