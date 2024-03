Este é o panorama do tempo para a cidade de Frederico Westphalen (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura irá variar entre 15°C e 30°C, com destaque para a sexta-feira, quando a temperatura máxima poderá atingir os 30°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias, mas a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o ar bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se adequadamente!