Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Frederico Westphalen (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 18°C e 31°C, com chuvas rápidas durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja adequadamente do sol. Aproveite o outono na cidade de Frederico Westphalen (RS) com cautela.