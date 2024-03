Para esta terça-feira, 5 de março de 2024, em Frederico Westphalen (RS), a temperatura variará entre 14°C e 22°C, caracterizando um dia de verão. Esteja preparado para períodos de chuva ao longo do dia, com probabilidade de 76% de chuva e um total de 12mm de chuva. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, com velocidade variando de 16 km/h a 23 km/h. O nascer do sol está previsto para as 6h28min e o pôr do sol para as 19h1min. A umidade relativa do ar ficará entre 59% e 95%, deixando o tempo bastante úmido. Na noite, o tempo fica firme.