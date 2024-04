Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Fortaleza (CE). No sábado (30/3/2024) e domingo (31/3/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima será de 24°C. O tempo será quente e úmido, com períodos de sol e chuvas rápidas. Esteja preparado para um final de semana com tempo tropical em Fortaleza.