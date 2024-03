Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Fortaleza (CE). Nos dias 2/3/2024 e 3/3/2024, durante o verão, a temperatura variará entre 25°C e 31°C no sábado e entre 25°C e 30°C no domingo. Haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com ventos soprando em direção ao Sul no sábado e ao Noroeste no domingo. A umidade relativa do ar variará entre 71% e 92%. Não deixe de se preparar para curtir o seu fim de semana!