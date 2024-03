Este é o boletim meteorológico para a cidade de Fortaleza (CE) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será quente, com temperatura variando entre 25°C e 30°C no dia 11/3/2024, e entre 26°C e 30°C nos dias 12/3/2024 a 15/3/2024. Haverá possibilidade de chuva ao longo da semana, com índices UV elevados e umidade relativa do ar alta. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do sol e da chuva.