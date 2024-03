Confira a previsão do tempo para Florianópolis (SC) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 19°C e 28°C na segunda-feira, 26/3; entre 19°C e 27°C na terça-feira, 27/3; entre 20°C e 29°C na quarta-feira, 28/3; entre 20°C e 28°C na quinta-feira, 29/3; e entre 23°C e 28°C na sexta-feira, 30/3. Os dias serão quentes e úmidos, com ventos soprando em direção ao Leste-Sudeste. Não há previsão de chuva para esta semana. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado durante o dia.