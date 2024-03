Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Florianópolis (SC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará de 20°C a 32°C, com destaque para o dia 20/3/2024, que terá uma temperatura máxima de 32°C. As condições do tempo incluem sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. No dia 22/3/2024, já no outono, a temperatura máxima será de 23°C. Mantenha-se informado e prepare-se para as variações do tempo.