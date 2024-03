Este é o relatório do tempo para a cidade de Florianópolis (SC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 34°C, com sensação térmica entre 27°C e 29°C. O tempo será quente e úmido, com altos níveis de radiação UV. Não há previsão de chuva. Esteja preparado para um tempo ensolarado e quente, mas não se esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado.