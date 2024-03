Esteio (RS) terá uma semana quente e úmida, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. A temperatura variará entre 16°C e 32°C, com sensação térmica oscilando entre 18°C e 31°C. O índice UV estará elevado em todos os dias, indicando níveis extremos de radiação UV. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com possibilidade de chuva em alguns dias. Não se esqueça de utilizar protetor solar e beber bastante água para se manter hidratado.