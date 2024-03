Esteio (RS) terá uma semana quente e úmida, com a temperatura variando entre 18°C e 32°C. Na próxima semana, o outono trará dias ensolarados com algumas nuvens, sem previsão de chuva significativa. A umidade relativa do ar variará entre 50% e 95%, deixando o ar bastante úmido. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado durante o dia.