Esteio (RS) terá uma semana de outono com a temperatura variando entre 21°C e 33°C. Na segunda-feira (1/4), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 21°C. Na terça-feira (2/4), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 19°C. Na quarta-feira (3/4), a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 21°C. Na quinta-feira (4/4), a temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 22°C. Já na sexta-feira (5/4), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 21°C. Fique por dentro das condições do tempo da cidade e se prepare adequadamente para as variações de temperatura ao longo da semana.