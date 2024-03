Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Erechim (RS). No sábado, 23/3/2024, durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 24°C. Já no domingo, 24/3/2024, também durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 25°C. Esteja preparado para um sábado com sensação térmica de frio pela manhã e ventos moderados durante todo o dia, e um domingo com sensação térmica de frio pela manhã e calor durante a tarde. Não se esqueça de se proteger da radiação UV e de manter-se hidratado devido na alta umidade do ar.