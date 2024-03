Este é o boletim do tempo para a cidade de Erechim (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, o verão estará presente na região, trazendo temperaturas elevadas. A temperatura variará entre 16°C e 28°C, sendo que a sensação térmica poderá chegar a 28°C. Haverá chuvas em alguns dias, com destaque para a quinta e sexta-feira. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com variação de temperatura e possibilidade de chuva em alguns dias.