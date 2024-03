Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Eldorado do Sul (RS). No sábado (2/3/2024), o tempo estará quente, com a temperatura variando entre 20°C e 32°C, enquanto no domingo (3/3/2024), o tempo será de verão, com temperatura variando entre 22°C e 31°C. Fique atento às altas temperaturas e na possibilidade de chuva na tarde e na noite no domingo.