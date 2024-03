Este é o panorama do tempo para Eldorado do Sul (RS) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 29°C e 33°C, enquanto a temperatura mínima variará de 18°C a 21°C. O sol estará presente em todos os dias, com algumas nuvens na sexta-feira. Há possibilidade de chuva na sexta-feira, com um total de 1mm. Esteja preparado para um tempo quente e ensolarado, com exposição intensa na radiação solar.