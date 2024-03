Para esta terça-feira, 19 de março de 2024, em Eldorado do Sul (RS), o tempo será de verão, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 22°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, indicando um tempo quente e agradável para quem gosta de calor. Fique atento às condições do tempo e aproveite o dia!