Este artigo traz informações sobre o tempo em Curitiba (PR) para a próxima semana. Durante os próximos dias, teremos temperaturas máximas variando entre 21°C e 29°C, e temperaturas mínimas entre 16°C e 18°C. Na segunda-feira, 4/3/2024, teremos sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite. Na terça-feira, 5/3/2024, o dia e a noite serão chuvosos. Na quarta-feira, 6/3/2024, teremos céu nublado com possibilidade de garoa pela manhã e aberturas de sol na noite. Na quinta-feira, 7/3/2024, teremos um dia sem chuva e temperaturas amenas. Na sexta-feira, 8/3/2024, teremos céu nublado com possibilidade de garoa durante todo o dia e chuva na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o verão em Curitiba!