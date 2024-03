Este é o boletim do tempo para a cidade de Curitiba (PR) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 14°C e 28°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, com pancadas de chuva previstas para as tardes e noites de terça e quarta-feira. Na quinta e sexta-feira, não há previsão de chuva. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite a semana!