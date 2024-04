Este é o panorama do tempo para a cidade de Curitiba (PR) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 16°C e 27°C, com destaque para a sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, quando a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 16°C. Os curitibanos podem esperar sol e muitas nuvens ao longo dos dias, com possibilidade de chuva em alguns momentos. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o tempo agradável da cidade.