Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Cuiabá (MT): no sábado (16/3/2024), o tempo estará quente, com temperatura variando entre 26°C e 36°C, enquanto no domingo (17/3/2024), a temperatura variará entre 26°C e 37°C. Ambos os dias serão de verão, com possibilidade de chuvas rápidas na tarde e na noite. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a umidade elevada na cidade.