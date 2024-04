Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Cuiabá (MT) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 23°C e 33°C, com pancadas de chuva na tarde e na noite. O índice UV estará elevado em alguns dias, indicando níveis elevados de radiação UV. O vento irá soprar em diferentes direções e a umidade relativa do ar deixará o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se adequadamente.