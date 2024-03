Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Cuiabá (MT) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima variará entre 35°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 24°C e 27°C. Na quarta-feira, o tempo será de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e na noite. Nos demais dias, haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite. Fique atento às informações e se proteja do sol forte e da umidade elevada.