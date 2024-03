Este é o boletim do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima irá variar entre 33°C e 36°C, enquanto a temperatura mínima irá variar entre 25°C e 26°C. O tempo será quente e úmido, com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. Não se esqueça de se proteger do sol e de se manter hidratado!