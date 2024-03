Este é o boletim do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 18°C e 30°C, com dias quentes e ensolarados. O vento irá soprar principalmente em direção ao Norte-Nordeste, com velocidades variando entre 2 km/h e 34 km/h. A umidade relativa do ar oscilará entre 60% e 96%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo quente e seco, mas não se esqueça de se proteger da radiação UV.