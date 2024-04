Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Cidreira (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 30°C, com chuvas rápidas durante o dia e na noite. No dia 1/4/2024, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 22°C. No dia 2/4/2024, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 21°C. No dia 3/4/2024, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 22°C. No dia 4/4/2024, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 22°C. No dia 5/4/2024, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 23°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a cidade!