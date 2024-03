Este é o boletim meteorológico para a cidade de Cidreira (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura na cidade variará entre 19°C e 28°C, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Na segunda e terça-feira, a cidade estará no verão, com temperaturas máximas de 28°C e mínimas de 22°C. Na quarta e quinta-feira, já no outono, as temperaturas máximas serão de 27°C e 21°C, respectivamente, e as mínimas variarão entre 23°C e 19°C. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com possibilidade de chuvas em alguns dias.