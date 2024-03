Este é o panorama do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará de 21°C a 32°C, com sensação térmica entre 23°C e 39°C. O tempo será quente e úmido, com ventos soprando predominantemente na direção Nordeste. Há possibilidade de chuva em alguns dias, com índice UV variando de moderado a muito alto. Esteja preparado para enfrentar um tempo instável e quente em Cidreira durante a próxima semana.