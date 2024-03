Para esta terça-feira, 5 de março de 2024, em Cidreira (RS), a temperatura variará entre 17°C e 24°C, caracterizando um dia de verão. Prepare-se para um dia com sol e muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva e ventos soprando em direção ao Sudeste. A probabilidade de chuva é de 41%, com um total de chuva de 12mm. A umidade relativa do ar estará entre 44% e 87%. Aproveite o dia, mas não se esqueça de se proteger em caso de exposição ao sol.