Este é o boletim do tempo para Caxias do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 15°C e 29°C, com dias de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva na tarde e na noite previstas para quinta-feira. O índice UV será extremamente alto em todos os dias. A umidade relativa do ar variará entre 53% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento às mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado!