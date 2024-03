Este artigo traz informações sobre o tempo em Caxias do Sul (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 12°C e 30°C, com dias quentes de verão e noites mais frescas de outono. As condições meteorológicas incluem sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O vento irá soprar em direção ao Sul e Sul-Sudeste, com velocidades que variam de km/h a 14 km/h. A umidade relativa do ar variará de 70% a 100%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar as mudanças do tempo em Caxias do Sul (RS) e aproveite o que cada estação tem a oferecer.