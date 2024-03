Este é o boletim do tempo para a cidade de Caxias do Sul (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 18°C e 33°C, com destaque para a quarta-feira, quando a temperatura máxima poderá chegar a 33°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite, especialmente na quinta e sexta-feira. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o verão em Caxias do Sul!