Confira a previsão do tempo para Caxias do Sul (RS) nesta segunda-feira, 4 de março de 2024, durante o verão. A temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 19°C. Prepare-se para um dia chuvoso, com ventos soprando em direção ao Sudeste e umidade relativa do ar variando entre 77% e 98%.