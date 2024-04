Confira a previsão do tempo para Caxias do Sul (RS) nesta segunda-feira, 1 de abril de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 19°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique por dentro das condições do tempo para este dia na cidade!