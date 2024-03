Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Capão da Canoa (RS). No sábado (9/3/2024), durante o verão, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 22°C. Já no domingo (10/3/2024), também durante o verão, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 21°C. Prepare-se para um fim de semana quente e úmido na cidade!