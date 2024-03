Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana na cidade de Capão da Canoa (RS). No sábado (23/3/2024) e domingo (24/3/2024), durante o outono, a temperatura variará de 19°C a 26°C. Não há previsão de chuva e o vento irá soprar na direção Nordeste. Fique atento às condições do tempo e aproveite o fim de semana!