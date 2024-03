Este é o panorama do tempo para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, teremos temperaturas variando entre 16°C e 31°C, com predomínio de sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Na noite, ocorrerão pancadas de chuva em alguns dias. Fique atento às variações climáticas e aproveite o verão em Capão da Canoa!