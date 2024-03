Este é o boletim do tempo para Capão da Canoa (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 17°C e 30°C, com sensação térmica entre 14°C e 32°C. Na segunda e terça-feira, o verão ainda estará presente, com temperaturas máximas de 30°C e mínimas de 22°C. Na quarta e quinta-feira, já será outono, com temperaturas máximas de 27°C e mínimas de 20°C e temperaturas máximas de 20°C e mínimas de 17°C, respectivamente. Em todos os dias, são esperadas pancadas de chuva e períodos de sol com algumas nuvens. Esteja preparado para as mudanças de temperatura e mantenha-se informado sobre as condições do tempo.