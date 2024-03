Este artigo traz informações sobre o tempo em Canoas (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 15°C e 32°C, com sensação térmica oscilando entre frio e muito quente. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, seguidos de pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. Fique atento às condições do tempo e mantenha-se protegido do sol e da chuva.