Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Canoas (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 17°C e 32°C, com dias quentes e úmidos. Na sexta-feira, 29/3/2024, o dia será de sol com algumas nuvens e há uma probabilidade de 10% de chuva. Esteja preparado para enfrentar uma semana de tempo quente e úmido em Canoas.