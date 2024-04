Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Canoas (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 20°C e 33°C, com sensação térmica oscilando entre 22°C e 34°C. Teremos dias quentes e ensolarados, com possibilidade de chuva em alguns momentos. É importante estar preparado para as variações climáticas e tomar medidas de proteção contra o sol. Acompanhe as informações diárias e esteja sempre informado sobre o tempo em Canoas (RS).