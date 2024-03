Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Canela (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima varia entre 18°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima varia entre 13°C e 19°C. Na segunda-feira, 18/3/2024, é esperado um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite. Na terça-feira, 19/3/2024, o tempo será de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e na noite. Na quarta-feira, 20/3/2024, o sol aparece com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite. Na quinta-feira, 21/3/2024, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Na sexta-feira, 22/3/2024, o sol aparece com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e na noite. As temperaturas variam de acordo com as estações do ano, sendo que os dias 18, 19 e 20 de março estão no verão, enquanto os dias 21 e 22 de março estão no outono. Fique por dentro das mudanças no tempo e aproveite o melhor que Canela tem a oferecer!