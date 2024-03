Este é o panorama do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante os dias 11 a 15 de março de 2024, a cidade estará sob a influência do verão, com a temperatura variando entre 16°C e 33°C. O sol estará presente em todos os dias, mas com possibilidade de chuvas rápidas durante alguns dias. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com altos níveis de radiação UV.